Белый дом заявил, что не отменял заморозку федеральной финансовой помощи

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливит опровергла информацию, распространенную в СМИ об отмене замораживания федеральной финансовой помощи.



«Это не отмена замораживания федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами», — написала она в социальной сети Х.



По ее словам, это сделано, «чтобы положить конец любой путанице, вызванной судебным запретом. Указы президента о федеральном финансировании остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться».



Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Трампа отменила заморозку федеральной финансовой помощи, что привело к приостановке ряда гуманитарных программ.



«Управление и бюджет Белого дома отменили заморозку федеральной помощи, согласно записке, полученной CNN от чиновника администрации Трампа», — сообщил телеканал у себя на сайте.



По данным медиа, аннулирован меморандум ОМБ М-25-13.



Напомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что военная помощь США для Украины приостановлена минимум на 90 дней.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение Госдепа по заморозке иностранной помощи не повлияет на поставки оружия в Украину.