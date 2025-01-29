Прессекретарка Білого Дому Каролін Лівіт спростувала інформацію, поширену у ЗМІ про скасування заморожування федеральної фінансової допомоги.



«Це не скасування заморожування федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу щодо управління бюджетними коштами», — написала вона у соціальній мережі Х.



За її словами, це зроблено, «щоб покласти край будь-якій плутанині, викликаній судовою забороною. Укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі і неухильно виконуватимуться».



Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Трампа скасувала заморожування федеральної фінансової допомоги, що призвело до призупинення низки гуманітарних програм.



«Управління та бюджет Білого дому скасували заморожування федеральної допомоги, згідно з запискою, отриманою CNN від чиновника адміністрації Трампа», — повідомив телеканал у себе на сайті.



За даними медіа, анульовано меморандум ОМБ М-25-13.



Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times повідомило, що військову допомогу США для України призупинено мінімум на 90 днів.



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Держдепу щодо заморожування іноземної допомоги не вплине на постачання зброї в Україну.