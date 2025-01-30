Транзит нефти в российском порту Усть-Луга остановлен после атаки дронов — Bloomberg

Транзит нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море мог приостановиться из-за успешного удара украинского беспилотника по насосной станции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.



Собеседник издания, знакомый с поставками, сообщил, что 29 января транзит нефти в Усть-Луге упал до нуля, однако не объяснил причину.



По данным издания, в случае подтверждения в результате атаки трубопроводной системы, которая питает Усть-Лугу, то это создаст значительную угрозу поставок на мировой нефтяной рынок.



Агентство отмечает, что в прошлом году порт обрабатывал около 650 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 20% от общего объема российских морских потоков. Bloomberg также указывает: есть вероятность того, что в хранилищах Усть-Луги есть баррели, которые можно загрузить, чтобы смягчить влияние любого сокращения поставок.



Ранее СМИ сообщали, что беспилотники ударили по российской насосной станции Андреаполь на «Северном потоке-2», которая питает Усть-Лугу, что привело к остановке связи.

В ночь на 30 января беспилотники атаковали станцию «Новозыбково» нефтепровода «Дружба» в Брянской области.