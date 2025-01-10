У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута

В Керченском проливе танкер сел на мель, произошла утечка мазута. Фото: кадр из видео

В российских телеграм-каналах сегодня появилось видео о севшем на мель танкере «Волгонефть-239». Об этом пишет «ВЧК-ОГПУ».



«Сегодня произошла крупная утечка мазута. Напомним, часть судна выбросило на мель в районе н. п. Тамань Темрюкского района», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что площадь пятна мазуты, вытекшая сегодня из севшего на мель танкера «Волгонефть-239», составляет около 2800 м².



Стоит отметить, что российской Тамани до временно оккупированного Россией украинского города Керчь менее 40 км через Керченский пролив.

Напомним, в результате крушения в Керченском проливе утром 15 декабря двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239», их разломило пополам, и мазут начал вытекать в воду.