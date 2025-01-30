Транзит нафти в російському порту Усть-Луга зупинено після атаки дронів — Bloomberg

Транзит нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі міг зупинитися через успішний удар українського безпілотника по помповій станції. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



Співрозмовник видання повідомив, що 29 січня транзит нафти в Усть-Лузі впав до нуля, проте не пояснив причини.



За даними видання, у разі підтвердження внаслідок атаки трубопровідної системи, яка живить Усть-Лугу, це створить значну загрозу постачань на світовий нафтовий ринок.



Агентство зазначає, що минулого року порт обробляв близько 650 тисяч барелів нафти на добу, що становить близько 20% загального обсягу російських морських потоків. Bloomberg також вказує: є ймовірність того, що у сховищах Усть-Луги є барелі, які можна завантажити, щоб пом'якшити вплив будь-якого скорочення постачання.



Раніше ЗМІ повідомляли, що безпілотники вдарили російською помповою станцією Андреаполь на «Північному потоці-2», яка живить Усть-Лугу, що призвело до зупинки зв'язку.

У ніч проти 30 січня безпілотники атакували станцію «Новозибкове» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області.