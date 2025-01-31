Российский удар по Одессе: в эпицентре были иностранные дипломаты

Среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе находились, в том числе и норвежские дипломатические представители, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российский ракетный удар по Одессе, по историческому центру города... Абсолютно сознательный удар российских террористов. К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — сообщил президент.

Зеленский отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства удара.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ вечером 31 января нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. Известно о трех пострадавших, они госпитализированы.