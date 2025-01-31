Российская армия ударила по дому в Черниговской области: пострадал мужчина

Россияне атаковали Черниговскую область. Фото: Вячеслав Чаус

В пятницу, 31 января, российские военные ударили по пограничью Новгород-Северщины Черниговской области. Пострадал мужчина. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



По его словам, россияне совершили минометный обстрел, получил ранений 59-летний мужчина.





«Враг попал в его дом. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями», — отметил он.





Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ 31 января атаковали Покровск Донецкой области. В результате удара пострадал мужчина.