Російський удар по Одесі: в епіцентрі були іноземні дипломати

Серед людей в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі, були, зокрема, і норвезькі дипломатичні представники, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російський ракетний удар по Одесі, історичному центру міста... Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники», — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що наразі з'ясовуються всі обставини удару.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.