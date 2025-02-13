«Держат «санитарную зону» вблизи города»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ под Покровском

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Войска России с юга и юго-запада все еще пытаются обойти город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его слова, оккупанты это делают для того, чтобы перерезать пути, которые идут от города, и оставить украинские войска без снабжения.



«Враг не идет в сам город, а держит определенную «санитарную зону» вблизи. Враг не приближается, а пытается малыми группами захватывать дома в отдельных населенных пунктах под городом, чтобы аккуратно продвигаться вдоль него по часовой стрелке. Насколько ему это удается? Я бы сказал, что по состоянию на данный момент не очень», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ не дали прорвать оборону и уничтожили российскую бронетехнику с десантом под Покровском.