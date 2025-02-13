«Тримають «санітарну зону» поблизу міста»: у ЗСУ розповіли про тактику військ РФ під Покровськом

Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState

Війська Росії з півдня та південного заходу все ще намагаються обійти місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти це роблять для того, щоб перерізати шляхи, які йдуть від міста, та залишити українські війська без постачання.



«Ворог не йде у саме місто, а тримає певну «санітарну зону» поблизу. Ворог не наближається, а намагається малими групами захоплювати будинки в окремих населених пунктах під містом, щоб акуратно просуватися вздовж нього за годинниковою стрілкою. Наскільки йому це вдається? Я сказав би, що станом на цей час не дуже», – зазначив спікер ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ не дали прорвати оборону та знищили російську бронетехніку з десантом під Покровськом.