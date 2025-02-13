Дроны СБУ ночью снова ударили по нефтяной станции в Тверской области: перекачка нефти прекращена

Нефтеперекачивающая станция «Андреаполь». Фото: «Суспільне»

В ночь на 13 февраля дроны СБУ снова ударили по нефтеперекачивающей станции «Андреаполь» в Тверской области РФ. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Эта станция являющейся частью Балтийской трубопроводной системы-2. В результате атаки произошел пожар в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. Перекачка нефти временно прекращена.

Напомним, что впервые станцию беспилотники атаковали ночью 29 января. Тогда были повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.