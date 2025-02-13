Дрони СБУ вночі знову вдарили по нафтовій станції у Тверській області: перекачування нафти припинене

Нафтоперекачувальна станція «Андреаполь». Фото: «Суспільне»

У ніч на 13 лютого дрони СБУ знову вдарили по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь» у Тверській області РФ. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.



Ця станція є частиною Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок атаки сталася пожежа в районі закритого розподільчого пристрою та складу котельного обладнання. Перекачування нафти тимчасово припинене.

Нагадаємо, що вперше станцію безпілотники атакували вночі 29 січня. Тоді були пошкоджені дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів та пожежа.