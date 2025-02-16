Оккупанты прорвались в Новоселке: военные аналитики рассказали подробности

Механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом осуществили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка. Фото: DeepState

Механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Об этом передает DeepState.



«Колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в село и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению. При отходе техники, по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады», — говорится в сообщении.



Как отмечается, сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах.



«Скорее всего их будут выбивать из села и проживут они недолго. Возможно, со временем появятся видео поражения самой колонны при ее отходе», — резюмировали в ведомстве.



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