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Оккупанты прорвались в Новоселке: военные аналитики рассказали подробности

16 февраля 2025, 14:20

Оккупанты прорвались в Новоселке: военные аналитики рассказали подробности

Механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом осуществили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка. Фото: DeepState Механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом осуществили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка. Фото: DeepState

Механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Об этом передает DeepState.

«Колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в село и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению. При отходе техники, по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах.

«Скорее всего их будут выбивать из села и проживут они недолго. Возможно, со временем появятся видео поражения самой колонны при ее отходе», — резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали, что российская армия продвинулась в районах двух населенных пунктов Донецкой области. 

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