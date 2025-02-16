Окупанти прорвалися у Новосілку: військові аналітики розповіли подробиці

Механізована колона у кількості 4 одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму у напрямку села Новосілка. Фото: DeepState

Механізована колона у кількості 4 одиниць техніки з десантом зробили успішну спробу штурму у напрямку села Новосілка Донецької області. Про це повідомляє DeepState.



«Колонна пройшла БрРО однієї з бригад, заїхала в село та висадила десант фактично в тил суміжному підрозділу. При відході техніки, по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи Президентської бригади», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, зараз у селі перебуває близько 20 піхотинців, які намагаються закріплюватися, ховатися в будинках.



«Скоріш за все їх вибиватимуть з села і проживуть вони недовго. Можливо, з часом з'являться відео ураження самої колони при її відході», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що російська армія просунулась у районах двох населених пунктів Донецької області.