Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В окружении Трампа считают, что Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» — NYP

21 февраля 2025, 09:16

В окружении Трампа считают, что Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» — NYP

Президент США Дональд Трамп. Фото: PBS Президент США Дональд Трамп. Фото: PBS

Владимиру Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» считают в окружении Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники в окружении президента США. Газета пишет, что давление на главу Украины усиливается.

«Лучший вариант для Зеленского и для всего мира — это если он как можно скорее уедет во Францию», — сказал собеседник издания.

Представитель Белого дома заявил New York Post, что «как и Папа Римский, я не поклонник тех, кто запрещает церкви». 

По словам другого источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад. «Антизеленские настроения широко распространены в Офисе Трампа», — сообщил собеседник.

При этом источники New York Post говорят, что пока у Трампа нет очевидного претендента, которого США предпочли бы, если бы в Украине состоялись выборы. 

Основное недовольство Трампа вызвал отказ Киева подписать сделку по редкоземельным металлам.

«Помощники Трампа говорят, что президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за сотни миллиардов долларов одобренной Конгрессом помощи», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп испытывает разочарование в отношении украинского лидера.

«Во-первых, необходимо глубоко ценить то, что американский народ, американские налогоплательщики, президент Трамп сделал во время своего первого срока, и то, что мы сделали с того времени. Поэтому некоторые высказывания, звучавшие из Киева, откровенно говоря, и оскорбления в адрес президента Трампа были неприемлемыми», — отметил Уолтц.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Критика Дональд Трамп Владимир Зеленский
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:55
Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
11:35
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
09:57
В оккупированном Бердянске ночью возле школы взорвался автомобиль
23:00
Главное за день: «Гарантийная» миссия для Украины. Удар по Одессе и Константиновке
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
11:15
Россияне оккупировали село Срибное в Донецкой области — DeepState
10:18
Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»
22:00
Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС
все новости
10:25
На Киевщине задержали наемников РФ, готовивших теракт у ТЦК
10:10
В России готовятся объявить о «победе» в войне против Украины – разведка
09:59
Представители США и РФ тайно встречались в Швейцарии для обсуждения войны — Reuters
09:45
В Николаеве раскрыли схему уклонения от мобилизации за $8 тысяч
09:36
Украинская армия продвинулась на Покровском направлении – ISW
09:22
«Последние дни враг проводит очень активно»: в DeepState заявили об ухудшении ситуации на Новопавловском направлении
09:16
В окружении Трампа считают, что Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» — NYP
08:58
Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли семь человек, еще два – ранены
08:55
Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов
08:40
Страны Большой семерки передумали усиливать санкции против РФ
08:26
ВСУ сбили 87 вражеских БПЛА, еще 70 не достигли целей
08:19
Глава британского МИД не увидел стремления РФ договориться о мире в Украине
23:38
Большинство переселенцев из Донецкой области хотят вернуться домой, но только после окончания войны
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:45
В Белом доме объяснили, почему Трамп «обижен» на Зеленского
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
19:59
Украина готова к соглашению с США об инвестициях и безопасности — Зеленский
19:30
Удар по Николаевке на Донетчине: разрушен дом, погиб мужчина
18:40
Россия уничтожила отделение «Укрпочты» в Покровске: компания тестирует новый формат работы
все новости
ВИДЕО
На Киевщине задержали наемников РФ, готовивших теракт у ТЦК. Фото: Нацполиция На Киевщине задержали наемников РФ, готовивших теракт у ТЦК
21 февраля, 10:25
Российская бронетехника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили несколькочасовой штурм россиян на Новопавловском направлении: уничтожены танки, БТР и МТ-ЛБ
20 февраля, 14:16
ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой. Фото: кадр из видео ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой
20 февраля, 12:16
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы. Фото: кадр из видео В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
20 февраля, 11:35
Уничтоженный российский танк вблизи Кременной. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили танк и военную технику российской армии на Луганщине: кадры
20 февраля, 10:14
После российского удара по Херсону выросло количество пострадавших. Фото: ГВА В Херсоне выросло число пострадавших после российской атаки
20 февраля, 09:16

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор