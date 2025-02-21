В окружении Трампа считают, что Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» — NYP

Президент США Дональд Трамп. Фото: PBS

Владимиру Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» считают в окружении Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники в окружении президента США. Газета пишет, что давление на главу Украины усиливается.

«Лучший вариант для Зеленского и для всего мира — это если он как можно скорее уедет во Францию», — сказал собеседник издания.

Представитель Белого дома заявил New York Post, что «как и Папа Римский, я не поклонник тех, кто запрещает церкви».

По словам другого источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад. «Антизеленские настроения широко распространены в Офисе Трампа», — сообщил собеседник.

При этом источники New York Post говорят, что пока у Трампа нет очевидного претендента, которого США предпочли бы, если бы в Украине состоялись выборы.

Основное недовольство Трампа вызвал отказ Киева подписать сделку по редкоземельным металлам.

«Помощники Трампа говорят, что президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за сотни миллиардов долларов одобренной Конгрессом помощи», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп испытывает разочарование в отношении украинского лидера.

«Во-первых, необходимо глубоко ценить то, что американский народ, американские налогоплательщики, президент Трамп сделал во время своего первого срока, и то, что мы сделали с того времени. Поэтому некоторые высказывания, звучавшие из Киева, откровенно говоря, и оскорбления в адрес президента Трампа были неприемлемыми», — отметил Уолтц.