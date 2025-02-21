В оточенні Трампа вважають, що Зеленському «краще негайно залишити Україну» — NYP

Президент США Дональд Трамп. Фото: PBS

Володимиру Зеленському «краще негайно покинути Україну» вважають в оточенні Дональда Трампа. Про це повідомляє американська газета New York Post із посиланням на джерела в оточенні президента США. Газета пише, що тиск на главу України посилюється.

«Найкращий варіант для Зеленського і для всього світу — це якщо він якнайшвидше поїде до Франції», — сказав співрозмовник.

Представник Білого дому заявив New York Post, що «як і Папа Римський, я не шанувальник тих, хто забороняє церкви».

За словами іншого джерела видання у Білому домі, розмови про вибори та заміну керівництва України почали підніматися в оточенні Трампа кілька місяців тому. «Антизеленські настрої широко поширені в Офісі Трампа», — повідомив співрозмовник.

При цьому джерела New York Post кажуть, що поки Трамп не має очевидного претендента, якому США віддали б перевагу, якби в Україні відбулися вибори.

Основне невдоволення Трампа викликала відмова Києва підписати угоду щодо рідкісноземельних металів.

«Помічники Трампа кажуть, що президент вважає, що Зеленський у принципі погодився у вересні під час зустрічі в Башті Трампа надати США на 500 мільярдів доларів рідкісноземельних елементів як компенсацію за сотні мільярдів доларів схваленої Конгресом допомоги», — йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Уолтц заявив, що Дональд Трамп відчуває розчарування щодо українського лідера.

«По-перше, необхідно глибоко цінувати те, що американський народ, американські платники податків, президент Трамп зробив під час свого першого терміну і те, що ми зробили з того часу. Тому деякі висловлювання, що звучали з Києва, відверто кажучи, і образи президента Трампа були неприйнятними», — зазначив Уолтц.