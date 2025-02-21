Українці за кордоном можуть оформити виплати з безробіття

Українці, які перебувають за кордоном, можуть звернутися за нарахуванням виплат по безробіттю, якщо країна їхнього перебування підписала з Україною угоду про взаємне визнання страхового стажу. Про це повідомляє «Уряд online».



Найчастіше з такими запитами до Служби зайнятості звертаються українці в Польщі, Естонії, Латвії та Болгарії.



Для оформлення виплати необхідно подати запит до Державного центру зайнятості та надати копії паспорта, реєстраційного номера платника податків, документів про трудову діяльність, а за потреби — підтвердження зміни імені або адреси.



Додатково підприємці (ФОП) та особи, які перебували у відпустці для догляду за дитиною, можуть подати форму ОК-7, яку безоплатно надає Пенсійний фонд.

Нагадаємо, атака на реєстри Мін'юсту не вплине на соціальні виплати в Україні.