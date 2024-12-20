Атака на реєстри Мін'юсту не вплине на соціальні виплати в Україні

Міністерство соціальної політики заявляє, що атака на реєстри міністерства юстиції не вплине на проведення соціальних виплат українцям.



Відомство, Пенсійний фонд та органи соціального захисту працюють у штатному режимі, зазначили чиновники.



«До уваги одержувачів соціальних виплат та допомоги! Як відомо, країна-агресор нещодавно здійснила кібератаку на державні реєстри України. Тому деякі послуги державних реєстрів тимчасово недоступні, зараз тривають роботи з їх відновлення. Повідомляємо: Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, органи соціального захисту працюють у штатному режимі», — йдеться у повідомленні міністерства.



Виплати допомоги у січні обіцяють виконати у строк.



«Робота з нарахування продовжується, попри збільшення навантаження на наших фахівців. Окремо зазначимо, що виплати для ВПО також будуть нараховані та виплачені відповідно до графіка», — йдеться у повідомленні.



Раніше міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує державні реєстри.



Пізніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції України Ольга Стефанишина повідомила, що РФ зробила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту, їхню роботу тимчасово призупинено.



Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів.