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Украинские десантники отбили штурм войск РФ под Покровском: ВСУ уничтожили бронетехнику с мощной РЭБ

28 февраля 2025, 14:02

Украинские десантники отбили штурм войск РФ под Покровском: ВСУ уничтожили бронетехнику с мощной РЭБ

Уничтоженный российский танк под Покровском. Фото: кадр из видео Уничтоженный российский танк под Покровском. Фото: кадр из видео

79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ отбила штурм российской армии на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Экипажи роты ударных беспилотных авиакомплексов Perun group 79-й ОДШБр уничтожили танк и МТЛБ, которые пытались атаковать украинские позиции под прикрытием РЭБ.

«Оккупанты на танке и МТЛБ отправились на штурм к нашим оборонным укреплениям. И хотя вражеская техника была защищена мощной РЭБ, это не помешало операторам FPV-дронов сначала остановить россиян, а затем добить их бронетехнику», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ уничтожили бронетехнику со штурмовыми группами россиян на Лиманском направлении.

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