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ВСУ уничтожили бронетехнику со штурмовыми группами россиян на Лиманском направлении

28 февраля 2025, 09:45

ВСУ уничтожили бронетехнику со штурмовыми группами россиян на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении армия РФ использовала танк и две боевые бронемашины для перемещения штурмовых групп в выходной район восточнее села Ковалевка, а недалеко от села Терны – две ББМ. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Бронетехнику россиян уничтожили и повредили огнем артиллерии и атаками подразделений БПЛА.

Напомним, что под городом Покровск Донецкой области на минах подорвалась российская бронетехника, которая пыталась прорваться на подконтрольные ВСУ территории.

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