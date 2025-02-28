ВСУ уничтожили бронетехнику со штурмовыми группами россиян на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении армия РФ использовала танк и две боевые бронемашины для перемещения штурмовых групп в выходной район восточнее села Ковалевка, а недалеко от села Терны – две ББМ. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Бронетехнику россиян уничтожили и повредили огнем артиллерии и атаками подразделений БПЛА.

Напомним, что под городом Покровск Донецкой области на минах подорвалась российская бронетехника, которая пыталась прорваться на подконтрольные ВСУ территории.