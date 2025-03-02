У Лондоні стартував саміт, присвячений Україні

У Лондоні розпочався саміт щодо ситуації в Україні. Фото: ОП

У неділю, 2 березня, у Лондоні розпочався саміт щодо ситуації в Україні за участю президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє сайт ОП.



Саміт організував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.



«На заході обговорять виклики, які стоять перед Україною та усією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, сталого миру. Також говоритимуть про те, як зміцнити позиції України — продовженням військової допомоги та посиленням економічного тиску на Росію», — йдеться у повідомленні.



За результатами зустрічі союзники скоординують позиції, вироблять спільний план дій та конкретні кроки для закінчення війни справедливим миром та надання Україні надійних гарантій безпеки.



У саміті візьмуть участь лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Голова Європейської ради Антоніу Кошта.



Раніше ми писали, що перед початком саміту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну.