ВСУ разгромили колонну бронетехники войск РФ под Часов Яром

Утром 6 марта российские войска попытались прорваться колонной бронетехники в районе Часов Яра на Донетчине. В атаке участвовало более 20 единиц, включая боевые машины десанта. Однако попытка оказалась провальной — украинская пехота, артиллерия и дроновые экипажи дали отпор противнику.



Группа войск РФ двигалась организованной колонной в сторону позиций 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Однако уже через некоторое время российская техника застряла в «пробке» — подбитые машины заблокировали переправу через канал, а оставшиеся в живых начали отступление.



Но не всем удалось уйти: 11 единиц техники были полностью уничтожены, еще 5 повреждены. Оставшиеся оккупанты попытались скрыться пешком, однако над ними уже работали пилоты FPV-дронов.



В атаке участвовало около 25 единиц техники, включая инженерные машины. В результате уничтожено 11 единиц, еще 5 повреждены. Предварительные потери в живой силе — не менее 33 погибших и раненых.