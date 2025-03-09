Трамп не возобновит помощь Украине в случае подписания соглашения об ископаемых — NBC News

Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения. Фото: открытые источники

США не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Кроме того, американский президент хочет увидеть изменения в отношении президента Владимира Зеленского к переговорам. Об этом передает издание NBC news.



В издании говорится, что Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными.



По словам представителя администрации США и другого чиновника, Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. При этом, американский лидер хочет, чтобы его украинский коллега был готов пойти на уступки, в частности, отдать территории Украины Российской Федерации.



Кроме того, Трамп выступает за то, чтобы Зеленский сделал шаги в направлении выборов в Украине и, возможно, ушел в отставку.



Как отмечается, чиновники добавили, что у США нет никаких признаков того, что пауза в обмене разведданными оказала прямое влияние на российские атаки. Они утверждают, что атаки, вероятно, были спланированы еще до прекращения обмена разведданными и помощи.



Ранее мы писали, что пауза в предоставлении Украине военной помощи от США продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится, что он действительно поддерживает мирные переговоры с Россией.



Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что США перестали делиться разведданными с Украиной.