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Трамп не відновить допомогу Україні у разі підписання угоди про копалини — NBC News

09 березня 2025, 17:27

Трамп не відновить допомогу Україні у разі підписання угоди про копалини — NBC News

Трамп не поновить допомогу Україні після підписання угоди. Фото: відкриті джерела Трамп не поновить допомогу Україні після підписання угоди. Фото: відкриті джерела

США не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Крім того, американський президент хоче побачити зміни у  ставленні президента Володимира Зеленського до переговорів. Про це повідомляє видання NBC News.

У виданні йдеться, що Дональд Трамп у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди про мінеральні ресурси між Вашингтоном та Києвом буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими.

За словами представника адміністрації США та іншого чиновника, Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку у мінеральних ресурсах України, була підписана. При цьому американський лідер хоче, щоб його український колега був готовий піти на поступки, зокрема віддати території України Російській Федерації.

Крім того, Трамп виступає за те, щоб Зеленський зробив кроки у напрямі виборів в Україні та, можливо, пішов у відставку.

Як зазначається, чиновники додали, що США немає жодних ознак того, що пауза в обміні розвідданими справила прямий вплив на російські атаки. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.

 Раніше ми писали, що пауза у наданні Україні військової допомоги від США триватиме доти, доки президент Дональд Трамп не переконається, що він справді підтримує мирні переговори з Росією.

Крім того, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц підтвердив, що США перестали ділитися розвідданими з Україною .

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