У Верховній Раді повідомили, чого чекати від розмови Трампа та Путіна

Чого чекати від розмови Трампа та Путіна. Фото: АР

Президент Америки Дональд Трамп та глава Кремля Володимир Путін під час переговорів обговорять звільнення Запорізької АЕС та повне виведення українських військ з території Росії. Таке припущення зробив член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки депутат «Слуги народу» Федір Вениславський, передає «Радіо Свобода».



За його словами, мови про окупацію інших регіонів України не йтиметься. Можливо, Трамп та Путін обговорять лінію, на якій буде зупинено бойові дії.



«Трамп, він — досить прагматична людина, він безперечно не йтиме на поступки для Путіна. Я думаю, що будуть ключові речі — це повний висновок Збройних сил України з території Російської Федерації та межа розмежування чи лінія, на якій буде зупинено бойові дії. Чи це буде нинішня лінія, чи Путін буде змушений буде кудись відкотитися. Я думаю, що ймовірність того, що якісь території України будуть додатково окуповані, наближається до нуля. З погляду аргументів президента Сполучених Штатів, може йти питання лише про звільнення певних територій Російською Федерацією, зокрема Запорізької АЕС, про що він неодноразово заявляв. Тому я думаю, що все залежатиме від тих аргументів, які Трамп висуне проти Путіна і які змусять Путіна йти на ті чи інші поступки», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 18 березня відбудеться телефонна розмова президента Америки Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна.