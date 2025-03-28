Россияне за сутки 17 раз ударили по Донетчине: повреждены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и линии электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



Покровский район. В Мирнограде повреждены 3 здания. В Покровске повреждена многоэтажка; в Родинском 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома и авто. В Новоэкономичном Гродовской громады ранен человек, повреждены 2 дома.





Краматорский район. В Малиновке Николаевской громады повреждены админздание, нежилые помещения, 4 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередач.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что за 27 марта россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Родинское.