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Россияне за сутки 17 раз ударили по Донетчине: повреждены дома, есть пострадавшие

28 марта 2025, 11:38

Россияне за сутки 17 раз ударили по Донетчине: повреждены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и линии электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. 

«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

Покровский район. В Мирнограде повреждены 3 здания. В Покровске повреждена многоэтажка; в Родинском 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома и авто. В Новоэкономичном Гродовской громады ранен человек, повреждены 2 дома.



Краматорский район. В Малиновке Николаевской громады повреждены админздание, нежилые помещения, 4 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередач.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.

Ранее мы писали, что за 27 марта россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Родинское.

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