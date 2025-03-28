Россияне за сутки 17 раз ударили по Донетчине: повреждены дома, есть пострадавшие

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и линии электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
Покровский район. В Мирнограде повреждены 3 здания. В Покровске повреждена многоэтажка; в Родинском 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома и авто. В Новоэкономичном Гродовской громады ранен человек, повреждены 2 дома.
Краматорский район. В Малиновке Николаевской громады повреждены админздание, нежилые помещения, 4 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередач.
Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.
Ранее мы писали, что за 27 марта россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Родинское.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях