Війська РФ атакували Донеччину за добу понад 10 разів, пошкоджено будинки — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 29 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач та авто. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили райони:



Покровський район. У Покровську пошкоджено 2 приватні будинки, 5-поверхівку і 9-поверхівку; у Родинському поранено людину. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено автомобіль.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки. У Дружківці пошкоджено житлові будинки і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що вранці в неділю, 30 березня, російські окупанти завдали удару Слов'янську Донецької області.