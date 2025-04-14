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Інститут нацпам'яті визнав Жванецького «пропагандистом російської імперської політики»

14 квітня 2025, 13:55

Інститут нацпам'яті визнав Жванецького «пропагандистом російської імперської політики»

Михайло Жванецький. Фото: Інтерфакс Михайло Жванецький. Фото: Інтерфакс

Український інститут національної пам'яті назвав одеського сатирика Михайла Жванецького «пропагандистом російської імперської політики».

Український інститут національної пам'яті — державний орган, який займається збереженням історичної пам'яті, — заявив, що об'єкти, присвячені уродженцю Одеси, сатирику Михайлу Жванецькому, «належать до символіки російської імперської політики».

Зазначається, що подальше використання імені сатирика в назвах географічних об'єктів, юридичних осіб та об'єктів права власності, на думку експертів інституту, буде «пропагандою російської імперської політики».

В інституті зазначили, що Жванецький у питанні анексії Криму займав позицію, яка «цілком відповідає російському наративу про формальну, а не реальну суб'єктність України як суверенної держави, подальшу долю державності якої можуть вирішувати лише США та держава-агресор РФ».

Михайло Жванецький помер 6 листопада 2020 року в Москві у віці 86 років. Похований з військовими почестями на Новодівичому цвинтарі російської столиці.

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