Війська РФ з артилерії обстріляли Костянтинівку: є постраждалий

Одна людина постраждала від обстрілу міста Костянтинівка Донецької області російськими військами. Фото: МВА

Сьогодні о 08:30 ранку з боку російських окупантів було здійснено обстріл із застосуванням ствольної артилерії по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомила міська військова адміністрація (МВА).

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав один мирний житель. Парамедики поліції надали постраждалому першу медичну допомогу на місці, після чого його доправили до лікарні.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше шість об'єктів приватної інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено фасади шести приватних будинків, заявили у МВА.