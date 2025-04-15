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У Маріуполі приїжджий із Росії влаштував стрілянину

15 квітня 2025, 16:59

У Маріуполі приїжджий із Росії влаштував стрілянину

У Маріуполі приїжджий із Росії влаштував стрілянину

Приїжджий із Росії вчинив стрілянину в окупованому Маріуполі. Про це повідомляє міська рада.

У місцевих соцмережах опублікували відео, на якому приїжджий стріляв у повітря з автомобіля у Маріуполі заради хайпу у соцмережах.

«Він займається бойовими мистецтвами, а у вільний час їздить різними містами Росії на своїй "Пріорі". Нещодавно заїхав у гості до "ДНР" і влаштував нічну метушню», — пише міськрада з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що маріупольці обурені такою поведінкою та відсутністю реакції з боку правоохоронних органів:

«А що, можна стріляти і тобі за це нічого не буде? Чи це тільки для обраних?» — пише користувач місцевих пабліків.

«Мирному населенню Маріуполя, здається, у печінках сидять ці "салюти"», — зазначає інший користувач.

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