Российский FPV-дрон на оптоволокне ударил по HIMARS ВСУ

Наблюдение за РСЗО. Фото: кадр из видео

Российский FPV-дрон на оптоволокне поразил реактивную систему залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».



Уточняется, что удар был нанесён в районе Константиновки, примерно в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.



Ранее эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов публиковал видео, на котором российский дрон на оптоволокне атакует украинские позиции в 14 км от линии фронта — также в районе Константиновки.



Это подтверждает растущую угрозу от дронов с управлением по кабелю, неуязвимых для средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО ищут способ борьбы с FPV-дронами на оптоволокне.