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ГУР Украины показало применение ракет С-200 в качестве ОТРК

13 мая 2025, 10:26

ГУР Украины показало применение ракет С-200 в качестве ОТРК

Кадры запуска С-200. Фото: кадр из видео Кадры запуска С-200. Фото: кадр из видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео с уникальными кадрами применения зенитных ракет 5В28 комплекса С-200 в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК).



На видео показаны этапы заправки, подготовки и запуска ракет по позициям противника.

С-200 (по классификации НАТО — SA-5 Gammon) — советский зенитный-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия. Предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов.

Напомним, самолет оккупантов Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200.

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