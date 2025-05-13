ГУР Украины показало применение ракет С-200 в качестве ОТРК

Кадры запуска С-200. Фото: кадр из видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео с уникальными кадрами применения зенитных ракет 5В28 комплекса С-200 в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК).







На видео показаны этапы заправки, подготовки и запуска ракет по позициям противника.



С-200 (по классификации НАТО — SA-5 Gammon) — советский зенитный-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия. Предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов.

Напомним, самолет оккупантов Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200.