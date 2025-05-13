ГУР України показало застосування ракет С-200 як ОТРК

Кадри запуску С-200. Фото: кадр із відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео з унікальними кадрами застосування зенітних ракет 5В28 комплексу С-200 як оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК).







На відео показано етапи заправки, підготовки та запуску ракет по позиціях противника.



С-200 (за класифікацією НАТО - SA-5 Gammon) - радянський зенітний-ракетний комплекс (ЗРК) дальньої дії. Призначений для оборони великих площ від бомбардувальників та інших стратегічних літальних апаратів.

Нагадаємо, літак окупантів Ту-22М3 був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200.