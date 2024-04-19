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У РФ впав літак Ту-22М3, який запускав ракети по Україні. У ЗСУ кажуть про збиття

Оновлено
19 квітня 2024, 08:22

У РФ впав літак Ту-22М3, який запускав ракети по Україні. У ЗСУ кажуть про збиття

У Росії впав літак. Фото: Володимир Володимиров У Росії впав літак. Фото: Володимир Володимиров

Сьогодні, 19 квітня, стало відомо, що у Ставропольському краї РФ зазнав аварії військовий літак Ту-22М3. Про це повідомив губернатор регіону Володимир Володимиров.

«На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися», — написав він.



За словами Володимирова, двох льотчиків госпіталізували до лікарні. Третій льотчик загинув, пошуки четвертого тривають.

Крім того, у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що саме цей військовий літак кілька годин тому запускав ракети по Україні.

Оновлено. Літак Ту-22М3 в Росії був знищений Україною, повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Зазначається, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22.

Також повідомляється, що в ході сьогоднішньої російської атаки вперше знищено дві ракети Х-22.

Літак Ту-22М3 був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200, повідомляє «24 канал» з посиланням на джерела в ГУР.

Раніше ми писали, що 9 квітня у тимчасово окупованому місті Єнакієвому на Донеччині впала російська авіабомба ФАБ-1500. Внаслідок цього є пошкодження та постраждалий.

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