У РФ впав літак Ту-22М3, який запускав ракети по Україні. У ЗСУ кажуть про збиття

У Росії впав літак. Фото: Володимир Володимиров

Сьогодні, 19 квітня, стало відомо, що у Ставропольському краї РФ зазнав аварії військовий літак Ту-22М3. Про це повідомив губернатор регіону Володимир Володимиров.



«На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися», — написав він.





За словами Володимирова, двох льотчиків госпіталізували до лікарні. Третій льотчик загинув, пошуки четвертого тривають.



Крім того, у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що саме цей військовий літак кілька годин тому запускав ракети по Україні.



Оновлено. Літак Ту-22М3 в Росії був знищений Україною, повідомляють Повітряні сили ЗСУ



Зазначається, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22.



Також повідомляється, що в ході сьогоднішньої російської атаки вперше знищено дві ракети Х-22.



Літак Ту-22М3 був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200, повідомляє «24 канал» з посиланням на джерела в ГУР.



Раніше ми писали, що 9 квітня у тимчасово окупованому місті Єнакієвому на Донеччині впала російська авіабомба ФАБ-1500. Внаслідок цього є пошкодження та постраждалий.