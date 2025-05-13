В Ростовской области сбежали 10 экс-заключенных, завербованных на войну

В Ростовской области с военного полигона сбежали десять бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ и готовившихся к отправке на войну в Украине. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Donday.



По данным издания, побег произошел в ночь с 8 на 9 мая. Среди сбежавших — осужденные за грабеж, убийство, распространение наркотиков и изнасилование.



В первые сутки после побега были задержаны четверо из них. Еще двоих удалось установить, ведется подготовка к их задержанию.