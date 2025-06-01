ВС РФ пытались продвинуться в Серебрянском лесу

На Луганском направлении российские оккупанты пытались продвинуться, однако Вооруженные силы Украины держат оборону. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



«Захватчики пытались осуществить попытки продвинуться вблизи Грековки и в Серебрянском лесу — там украинские бойцы держат оборону, несмотря на постоянные атаки и обстрелы со стороны врага», — отметил он.



Харченко отметил, что за 31 мая российские военные на нашем участке фронта применили 121 беспилотник. Четыре раза имели артиллерийскую поддержку. Нанесли четыре авиационных удара.



Ранее мы писали, что российское командование 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко отправляет на штурмы раненых и недолеченных военных.