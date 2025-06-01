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ЗС РФ намагалися просунутися у Серебрянському лісі

01 червня 2025, 12:51

ЗС РФ намагалися просунутися у Серебрянському лісі

На Луганському напрямі російські окупанти намагалися просунутися, проте Збройні сили України тримають оборону. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

«Загарбники намагалися здійснити спроби просунутися поблизу Греківки та у Серебрянському лісі — там українські бійці тримають оборону, попри постійні атаки та обстріли з боку ворога», — зазначив він.

Харченко зазначив, що за 31 травня російські військові на нашій ділянці фронту застосували 121 безпілотник. Чотири рази мали артилерійську підтримку і нанесли чотири авіаційні удари.

Раніше ми писали, що російське командування 5-ї окремої мотострілецької бригади імені першого глави угрупування «ДНР» Олександра Захарченка відправляє на штурми поранених та недолікованих військових.

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