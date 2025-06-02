Переговоры между Украиной и РФ закончились

Переговоры закончились около 16:00. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд переговоров в турецком Стамбуле. В 15:58 они закончились. Об этом передают российские СМИ.



Переговоры делегаций проходили на русском языке, они продлились больше часа.



Кремлевские СМИ уточнили, что продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет, так как делегации улетят.



Что касается третьего раунда, то он «будет в течение какого-то времени».



Переговоры между Украиной и РФ при посредничестве Турции начались около 15:00 по Киеву и продолжались чуть больше часа.



Первый раунд переговоров состоялся 16 мая. Тогда стороны договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».