Удар по центру Сум: один погибший, трое раненых

Результат удара по Сумам ВС РФ. Фото: Кордон.Медіа

В результате удара российских войск по центру Сум погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.



«На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается. Последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели», — отметил он.



По данным издания «Кордон.Медіа», в результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения. Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним основное направление российской атаки в Сумской области — посёлок Хотень. Его штурм может позволить врагу приблизиться к Сумам на расстояние 20–25 км, в пределах досягаемости FPV-дронов.