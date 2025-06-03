Удар по центру Сум: один погибший, трое раненых

В результате удара российских войск по центру Сум погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается. Последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели», — отметил он.
По данным издания «Кордон.Медіа», в результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения. Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним основное направление российской атаки в Сумской области — посёлок Хотень. Его штурм может позволить врагу приблизиться к Сумам на расстояние 20–25 км, в пределах досягаемости FPV-дронов.
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