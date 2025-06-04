В Покровске остается более 1800 людей, в Константиновке – 8500

Ситуация в Покровске и Константиновке Донецкой области самая сложная, российские военные ежедневно атакуют эти населенные пункты. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



«В Покровске проживает 1808 человек, в Покровской громаде 3303. В Константиновке — 8500, в громаде — 9200. В эти громады трудно завозить гуманитарную помощь из-за обстрелов», — сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Кроме того, в Константиновской громаде в 16 населенных пунктов нет газа и света.



Ранее мы писали, что в населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, остаются более 220 детей.