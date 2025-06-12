Силы обороны ликвидировали миллионного оккупанта: в разведке рассказали детали

В Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта. Фото: ГУР МОУ

Украинские военнослужащие ликвидировали миллионного российского оккупанта. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГУР МОУ.



«11 июня 2025 года воины подразделения активных действий ГУР МО Украины «Kraken» доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта», - говорится в сообщении.



Им оказался Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения, уроженец Камчатского края, военнослужащий тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.



Как отмечается, военные разведчики продолжают методично выявлять, находить и уничтожать оккупантов.



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