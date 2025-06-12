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Силы обороны ликвидировали миллионного оккупанта: в разведке рассказали детали

12 июня 2025, 19:04

Силы обороны ликвидировали миллионного оккупанта: в разведке рассказали детали

В Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта. Фото: ГУР МОУ В Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта. Фото: ГУР МОУ

Украинские военнослужащие ликвидировали миллионного российского оккупанта. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГУР МОУ.

«11 июня 2025 года воины подразделения активных действий ГУР МО Украины «Kraken» доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта», - говорится в сообщении.

Им оказался Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения, уроженец Камчатского края, военнослужащий тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

Как отмечается, военные разведчики продолжают методично выявлять, находить и уничтожать оккупантов.

Ранее мы писали, что войска России пытались организовать штурм позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Северском направлении. 

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