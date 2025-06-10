ВСУ отбили штурм и взяли в плен российских военных на Северском направлении

Российский штурм на Северском направлении. Фото: кадр из видео

Войска России пытались организовать штурм позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Северском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Оккупанты задействовали 19 мотоциклов, три багги и взвод пехоты.



В результате нанесения огневого поражения попытки выдвижения остановлены, а штурмовые группы ВС РФ понесли потери: 18 погибших и 5 раненых, 13 мотоциклов и три багги уничтожены. Еще троих российских военных взяли в плен.

Напомним, что украинские войска продвинулись на Лиманском направлении.