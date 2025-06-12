Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі

В Україні ліквідували символічний мільйонний російський окупант. Фото: ГУР МОУ

Українські військовослужбовці ліквідували мільйонного російського окупанта. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«11 червня 2025 року воїни підрозділу активних дій ГУР МО України «Kraken» доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта», — йдеться у повідомленні.



Ним виявився Машаненков Сергій Миколайович, 1978 року народження, уродженець Камчатського краю, військовослужбовець тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.



Як зазначається, військові розвідники продовжують методично виявляти, знаходити та знищувати окупантів.



Раніше ми писали, що війська Росії намагалися організувати штурм позицій 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ на Сіверському напрямку.