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Из плена освобождены раненые, больные и молодые бойцы

14 июня 2025, 15:15

Из плена освобождены раненые, больные и молодые бойцы

Обмен пленными. Фото: КШВВВ Обмен пленными. Фото: КШВВВ

Очередной этап большого обмена пленными состоялся сегодня — из российского плена вернулись украинские защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен проходил по категории «раненые и тяжело больные» в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. По поручению Президента Украины были освобождены военнослужащие, имеющие ранения и проблемы со здоровьем.

Среди возвращённых — бойцы Вооружённых сил Украины, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Большинство освобождённых — офицеры. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Также среди освобождённых много молодых защитников — моложе 25 лет.

Военные воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях, возвращаются домой.

Все освобождённые пройдут медицинский осмотр, получат помощь с физической и психологической реабилитацией, а также выплаты за весь срок пребывания в плену.

Ранее мы писали, что Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными днем 12 июня. 

Как известно, 10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими. Напомним, что 9 июня Украины и Россия провели обмен пленными солдатами до 25 лет. 

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