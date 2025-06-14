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З полону звільнені поранені, хворі та молоді бійці

14 червня 2025, 15:15

З полону звільнені поранені, хворі та молоді бійці

Обмін полоненими. Фото: КШППВ Обмін полоненими. Фото: КШППВ

Черговий етап великого обміну полоненими відбувся сьогодні — з російського полону повернулися українські захисники, більшість із яких перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін відбувався за категорією «поранені та тяжко хворі» відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі. За дорученням Президента України було звільнено військовослужбовців, які мають поранення та проблеми зі здоров'ям.

Серед повернутих — бійці Збройних сил України, Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Більшість звільнених — офіцери. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Також серед звільнених багато молодих захисників - молодше 25 років.

Військові, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках, повертаються додому.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичною та психологічною реабілітацією, а також виплати за весь термін перебування в полоні.

Раніше ми писали, що Росія та Україна провели черговий етап обміну полоненими вдень 12 червня.

Як відомо, 10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну тяжко пораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.

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