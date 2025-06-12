Украина готовит новый этап обмена пленными — Буданов

Стороны активно готовятся к следующему этапу обмена военнопленными, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



«Ожидаем следующий этап обмена в ближайшее время. Работа продолжается», — написал Буданов в своём Telegram-канале, комментируя обмен, проведённый 12 июня.

Отмечается, что этот обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.

10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими. Напомним, что 9 июня Украины и Россия провели обмен пленными солдатами до 25 лет.

23-25 мая в рамках масштабного обмена пленным между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» из российского плена вернулись 11 жителей Луганской области. Напомним, что в первый день обмена Украина вернула из плена 390 людей, во второй —307 и в третий — 303. Среди освобожденных есть и гражданские.



Ранее заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юсов прокомментировал отсутствие военнослужащих «Азова» среди освобожденных в рамках масштабного обмена 1000 на 1000.