Партизаны помогли ВСУ уничтожить позиции российских операторов БПЛА в Донецкой области

Российские операторы дронов на Донетчине. Фото: «АТЕШ»

Партизаны помогли уничтожить позиции российский операторов дронов в Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».



Агент движения в течение длительного времени скрытно вел наблюдение за активностью групп БПЛА. В частности, был вычислен расчет беспилотников «Орлан-10». Эти дроны активно применяются оккупантами для разведки и корректировки артиллерийского огня. В результате были выявлены места размещения операторов и наземных станций управления, укрытия и временные склады техники. Дополнительно удалось разведать маршруты снабжения БПЛА, а также пути ротации операторов, которые сменялись каждые несколько суток.



Все полученные данные – включая координаты, фотографии и визуальные наблюдения – оперативно передали Силам обороны Украины, что позволило нанести прицельные удары по инфраструктуре БПЛА и серьезно нарушить воздушную разведку ВС РФ.

Напомним, что дроны ГУР поразили истребитель Су-30 и систему ПВО «Панцирь-С1» в оккупированном Крыму.