Партизани допомогли ЗСУ знищити позиції російських операторів БПЛА у Донецькій області

Російські оператори дронів на Донеччині. Фото: «АТЕШ»

Партизани допомогли знищити позиції російських операторів дронів у Донецькій області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».



Агент руху протягом тривалого часу потай вів спостереження за активністю груп БПЛА. Зокрема, був вирахуваний розрахунок безпілотників «Орлан-10». Ці дрони активно застосовуються окупантами для розвідки та коригування артилерійського вогню. В результаті були виявлені місця розміщення операторів та наземних станцій управління, укриття та тимчасові склади техніки. Додатково вдалося розвідати маршрути постачання БПЛА, а також шляхи ротації операторів, які змінювалися кожні кілька діб.



Усі отримані дані – включаючи координати, фотографії та візуальні спостереження – оперативно передали Силам оборони України, що дозволило завдати прицільних ударів по інфраструктурі БПЛА та серйозно порушити повітряну розвідку ЗС РФ.

Нагадаємо, що дрони ГУР уразили винищувач Су-30 та систему ППО «Панцир-С1» в окупованому Криму.