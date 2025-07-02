Сократили дистанцию до Запорожья. Армия РФ продвигается в районе села Каменское

Ситуация вокруг Каменского значительно обострилась. Фото: DeepState

Ситуация вокруг Каменского Запорожской области значительно обострилась в последнее время, российские оккупанты проваливали оборону в центре населенного пункта. Однако продолжают продвигаться и накапливаться в юго-западной части села. Более масштабные планы россиян заключаются в уменьшении дистанции до Запорожья. Об этом передает украинский проект DeepState.



«Предварительно, накопление врага в данном районе наблюдали заранее, но несмотря на это, кацапу удалось прорваться и залезть в центр села», — говорится в сообщении.



Аналитики уточнили, что российская армия в течение последней недели осуществляла активное давление на позиции украинских военных и занимала их позиции. Стоит отметить, что активность захватчиков была там и до этого, они искали слабое место, штурмовали малыми группами пехоты, но эта активность за последнее время начала увеличиваться и становиться острее.



«Если говорить о целях россиян в данном районе, то именно в Каменском они малоперспективны, ведь даже занятие высот за селом не принесет что-то глобально выгодное. Местность в данном районе идет с перепадами высот, которые для пехоты являются довольно существенным испытанием, особенно, во времена активной работы дронов. Если говорить о более масштабных планах, то они заключаются в уменьшении дистанции до города Запорожье, но это расстояние является еще довольно значительным», — заявили в проекте.



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