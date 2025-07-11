Три младенца пострадали при ударе российских дронов по Харькову

Три младенца и их матери пострадали в роддоме в результате атаки россиян на Харьков ночью 11 июля. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как сообщили сегодня в прокуратуре Харьковской области, среди пострадавших от российского удара на Харьков ночью 11 июля — три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один — 8 июля.

В ведомстве уточнили, что у матерей и младенцев диагностирована острая реакция на стресс. Они находились в роддоме, который пострадал при атаке.

Как сообщалось ранее, всего при ударе беспилотников РФ по Салтовскому району Харькова пострадали 9 человек. Отмечалось, что в результате атаки также было повреждено здание роддома.